Presentato il libro con gli scritti degli anziani “Il telaio del tempo” nato dal progetto “C’è posta per te”

MANTOVA Si è concluso “C’è posta per te”, il progetto realizzato dal Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano con il contributo del Comune di Mantova. Nei giorni scorsi si è tenuto presso l’Arci Salardi il pranzo conclusivo con la consegna del libro “Il telaio del tempo”, una raccolta di poesie, racconti ed elaborati vari realizzati dagli anziani della città, alla presenza dell’assessore al Welfare del Comune di Mantova Andrea Caprini, il quale ha elogiato le Associazioni che si sono occupate della promozione, divulgazione e raccolta dei materiali e in particolar modo ha ringraziato gli anziani che si sono impegnati nel produrre i loro scritti. “Con la pandemia, una solitudine forzata ha rinchiuso per lunghe settimane le persone – ha detto Caprini -, senza possibilità di espressione, specialmente le persone anziane sole. Proprio da questa riflessione è nata l’idea di creare un contenitore, uno spazio partecipato e libero in cui potersi raccontare”. Il Presidente del Collegamento del Volontariato Paolo Tassi ha affermato che il progetto è nato per condividere le idee di aiuto e speranza, rendendo le persone anziane protagoniste dell’iniziativa. Il libro è stato consegnato a tutti i presenti. Tale volume è possibile richiederlo gratuitamente presso il Collegamento Provinciale del Volontariato, in piazza Sordello 43, fissando telefonicamente un appuntamento al numero 351 8457270.