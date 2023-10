Rugby serie A – Caimani verso il debutto col Villorba. Madero: “Finalmente si comincia”

Viadana Domenica allo Zaffanella (ore 15.30) i Caimani iniziano il loro primo storico campionato in serie A contro l’Omar Villorba. «Finalmente si comincia, aspettavamo questo momento da quando abbiamo iniziato il precampionato – spiega coach Benjamin Madero – Abbiamo fatto delle buone settimane di allenamenti e siamo fiduciosi per la gara con il quindici trevigiano. Prima dell’esordio sosterremo altre due sedute di allenamento e per il debutto arriveremo in un’ottima condizione. Dobbiamo cercare di essere forti quando giochiamo in casa, Obiettivo? Continuare il percorso di crescita e sviluppo che i ragazzi hanno avuto la scorsa stagione in serie B e ha portato a un risultato ottimo: la promozione in serie A. Bisogna cercare di migliorare sia sotto l’aspetto dei singoli sia nel gruppo, perché solo in questo modo possono arrivare i risultati. Altro obiettivo è lottare dall’inizio alla fine del torneo. Dobbiamo quindi giungere all’ultima sfida di campionato sempre aggressivi e combattivi».