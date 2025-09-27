Rugby Serie A Elite – Viadana alza bandiera bianca: la Supercoppa va a Rovigo (40-14)

L’AQUILA Niente da fare per il Viadana. Nella notte de L’Aquila, è Rovigo ad alzare la Supercoppa per 40-14 e a conquistare un storico triplete. Partita dai due volti che vede prevalere i rossoblù, bravi a mettere fieno in cascina già nel primo tempo, sfruttando l’indisciplina di un Viadana in costante inferiorità numerica. Nel secondo tempo i gialloneri mostrano un piglio diverso, ma alla distanza devono arrendersi e lasciare anche la Supercoppa ai Campioni d’Italia veneti.

ROVIGO-VIADANA 40-14

MARCATORI P.t. 4’ cp Thomson (3-0); 8’ cp Lertora (6-0); 11’ cp Thomson (9-0); 26’ cp Thomson (12-0); 36’ m Casado Sandri tr Thomson (19-0); 40’ m Jelic tr Frutos (19-7). S.t.: 51’ m Giulian tr Thomson (26-7); 57’ m Morosini tr Frutos (26-14); 75’ m Bruno tr Thomson (33-14); 78’ m Bruno tr Thomson (40-14).

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Gesi; Lertora (41’ Sante), Diederich (cap.) (76’ Meggiato), Moscardi, Bruno; Thomson, Oliver (69’ Krsul); Casado Sandri, Sironi (4’ Cosi), Meggiato (59’ Malaspina); Ortis (51’ Steolo), Fourcade; Swanepoel (41’ Tripodo), Giulian (51’ Cadorini), Sanavia (51’ Leccioli).

All.: D. Giazzon-S. Basson.

RUGBY VIADANA 1970 Morosini; Ciardullo, Orellana (60’ Di Chio), Jannelli (cap.), Bussaglia (23’-32’ Caro Saisi) (50’ Ferro); Frutos, Jelic; Catalano (68’ Gamboa), Fernandez Gil (58’ Jogna Prat), Boschetti; Sommer, Marchiori (50’ Loretoni); R. Oubiña (48’ Caro Saisi), Dorronsoro (48’ Casasola), A. Oubiña (55’ Mistretta). All.: S. R. Anesi, B. Madero, R. Tejerizo.

ARBITRO Franco Rosella. Assistenti: Chirnoaga, Pier’Antoni. Quarto Uomo: Pelliccioni. TMO: Schipani

NOTE Spettatori: 2330. Cartellini: all’11’ giallo a Boschetti (Viadana); al 21’ giallo a R. Oubiña (Viadana); al 32’ rosso a Boschetti (doppio giallo) (Viadana); al 60’ giallo a Diederich (Rovigo). Calciatori: Thomson (Rovigo) 7/7; Lertora (Rovigo) 1/1; Frutos (Viadana) 2/2. Player of the Match: Thomson (Rovigo).