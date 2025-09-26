Calcio a 5 Serie A – Saviatesta sconfitto con onore a Genzano all’esordio in campionato: 4-2

Genzano di Roma Esordio amaro per il Saviatesta Mantova, che nella prima giornata del campionato di Serie A di futsal ha ceduto 4-2 sul campo dell’Ecocity Genzano. Una sconfitta che tuttavia non ridimensiona i biancorossi, chiamati subito al confronto con una delle corazzate della massima serie: la formazione laziale, allenata da Fulvio Colini, schiera giocatori di livello internazionale e può contare su un’autentica leggenda del calcio a 5 come il portiere Mammarella. Il Mantova ha avuto il merito di restare in partita fino alla fine, alzando bandiera bianca solo alla sirena dopo aver tentato l’assalto con il portiere di movimento.

Le prime battute hanno confermato la forza del Genzano, che ha provato a prendere subito il comando del gioco con rapide rotazioni e pressing alto. Al 9’ Dos Santos Moura ha sbloccato il risultato, finalizzando una ripartenza micidiale. La replica virgiliana non si è fatta attendere: al 15’ Cabeca ha raccolto un pallone vagante e con freddezza ha infilato l’1-1. Ma prima dell’intervallo Canal ha riportato avanti i laziali con una zampata in area, sfruttando al meglio un assist di Taborda. Nella ripresa la gara si è fatta intensa e a tratti spettacolare: il Genzano ha colpito al 27’ con la seconda firma di Dos Santos Moura, bravo a trovare il tempo giusto sul secondo palo. Il Saviatesta, però, non ha mollato la presa e ha continuato a cercare varchi, affidandosi all’esperienza di Wilde e alla regia di capitan Leléco. Negli ultimi cinque minuti mister Milella ha tentato il tutto per tutto con il portiere di movimento e al 38’ Leléco ha trovato la rete della speranza con una splendida puntata all’incrocio. Il forcing finale ha acceso ulteriormente la sfida, con i biancorossi che hanno sfiorato il pari con Cabeca. Ma a pochi secondi dalla sirena, con la squadra completamente sbilanciata, Canal ha chiuso i conti firmando il definitivo 4-2. Una sconfitta che lascia segnali positivi: contro un avversario di caratura assoluta, i biancorossi hanno saputo tenere il campo con personalità, restando in corsa fino all’ultimo. Milella potrà ripartire dalla determinazione mostrata dai suoi, in vista di un campionato che si preannuncia molto impegnativo ma nel quale il Saviatesta vuole recitare un ruolo da protagonista; venerdì prossimo, nella prima al PalaSgu, sarà ospite il Cdm Genova.