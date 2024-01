Calcio Eccellenza – Castiglione: anno nuovo, vita nuova. Tris al Carpenedolo e torna a vincere al Lusetti

Castiglione delle Stiviere Dominio rossoblù. Un Castiglione rinvigorito dalla sosta invernale vince nettamente il primo confronto del 2024 contro il Carpenedolo dell’ex Ferrari collezionando tre reti ed un’infinità di occasioni. Gara mai in discussione quella del “Lusetti”, che ha visto i mastini assoluti padroni del campo sin dalle prime fasi di gioco. Il 4-3-3 spumeggiante di Esposito, con il neo acquisto Tomè schierato subito al centro dell’attacco, ha mandato in tilt in quattro e quattr’otto l’ordinato ma tutt’altro che irreprensibile 4-4-2 ospite con le giocate del duo Valotti-Pasotti che hanno fatto sussultare l’infreddolito ma numeroso pubblico presente sugli spalti. Dopo nemmeno un minuto dall’avvio delle ostilità Valotti è già imprendibile lungo l’out di sinistra e la sua conclusione viene neutralizzata con fatica da Benedetti che si ripete su N. Lauricella. Tra il 4’ ed il 6’ due azioni fotocopia degli aloisiani portano rispettivamente Bianchetti e Pasotti alla conclusione ma se nel primo caso la sfera viene deviata in corner nel secondo sfila a lato di millimetri. Al 21’ primo squillo ospite con la palla geniale di Simone Inverardi per Turlini che dall’interno dell’area di rigore appoggia per il tap-in sottoporta di un compagno: Segna è semplicemente felino e salva la baracca con una tanto sicura quanto risolutiva uscita bassa. L’assalto aloisiano prosegue con una sponda di Guagnetti a centro area non sfruttata da nessuno seguita dal tiro a botta sicura di Valotti che obbliga Tosi ad immolarsi salvando il risultato. Clamoroso quanto accade poi al 40’ con N. Lauricella che lancia il solito Valotti che si fa tutto il campo, rientra sul destro e calcia debolmente ignorando due compagni liberissimi a centro area. La porta bresciana sembra stregata ma il Casti è ben conscio che la pazienza è la virtù dei forti e la sblocca ad inizio ripresa grazie ad ua magia. Dopo un pallone allontanato da corner al minuto 50 Guagnetti si coordina al volo da fuori area ed infila all’incrocio: pallone sotto la maglietta e dedica speciale in tribuna per l’ex professionista. Gli squali rossoblù odorano il sangue e capiscono che è il momento di chiuderla: al 61’ Valotti traccia un pallone fantascientifico sui piedi di Pasotti che, tutto solo, deposita all’angolino. Dopo il brivido corso al 66’ con Bosio che si divora la rete del possibile dimezzamento dello svantaggio, i padroni di casa beneficiano di un penalty conquistato dall’astuto Pasotti al 74’. Dagli undici metri N. Lauricella gonfia la rete consegnando il match agli archivi. Bene, bravi, bis.

RISULTATI 1a GIORNATA DI RITORNO

Forza e Costanza-Atl. Cortefranca 1-2

Bedizzolese-Cazzagobornato 1-0

Darfo Boario-Pavonese 3-0

Castiglione-Carpenedolo 3-0

Scanzorosciate-Castellana 2-1

Rovato-Ciliverghe 1-2

Ospitaletto-Falco 4-0

Orceana-Vertovese 2-5

Casazza-Juvenes Pradalunghese 0-1