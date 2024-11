Rugby Serie C – Mantova già qualificato ai gironi di promozione

MANTOVA Il Rugby Mantova ha cominciato la stagione in modo impeccabile, ottenendo quattro vittorie nelle prime quattro giornate di campionato. Un avvio esplosivo per i biancorossi, che con l’ultimo successo conquistato tra le mura amiche del “Migliaretto” contro il Cus Pavia hanno già conquistato matematicamente l’accesso alla seconda fase del campionato. La squadra parteciperà infatti al secondo girone della competizione, che avrà inizio solo nel 2025, con l’ambizione di vincere e conquistare la promozione in serie B. Le qualità e le potenzialità sono evidenti, ma gli impegni saranno sempre più intensi e difficili. Domenica scorsa, il Mantova ha osservato il turno di riposo, «In queste due settimane di sosta – ha spiegato il coach Dario Gargano – avremo l’opportunità di ricaricare le batterie e prepararci al meglio per le prossime sfide. Il ritorno in campo avverrà il primo dicembre, ancora in casa al “Migliaretto”, contro il Rugby Como. Guardando i loro risultati, ci aspettiamo una vittoria, ma dovremo essere concentrati al massimo e rispettosi dell’avversario. L’ultimo impegno di questa prima fase sarà domenica 8 dicembre, sempre in casa, quando affronteremo il Lambro». «Grazie alla vittoria della scorsa domenica – prosegue l’allenatore – siamo già certi della qualificazione alla fase successiva, che ci porterà ai play off per la promozione in serie B. Restiamo in attesa di conoscere le nostre prossime avversarie. L’unica incognita ancora da definire riguarda se arriveremo primi o secondi nel girone. La lotta per il primo posto si deciderà nell’ultimo scontro contro il Lambro, una partita che promette di essere emozionante. Successivamente, avremo più di un mese di riposo per prepararci alla seconda fase di stagione, che sarà ancora più competitiva e stimolante».

Le giovanili – Weekend negativo, in termini di risultati, per le formazioni biancorosse. L’Under 16 è stata sconfitta dal Treviglio 57-33: la gara è stata a lungo in equilibrio poi, dalla seconda metà della ripresa, i virgiliani sono calati d’intensità. L’Under 18 ha perso in casa, 5-15, contro il Calvisano. I biancorossi hanno pagato ancora le diverse assenze, dimostrando comunque personalità e grinta, senza mai mollare.