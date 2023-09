Nuove telecamere per monitorare i parchi pubblici di Curtatone

CURTATONE – Il Comune di Curtatone punta sulla sicurezza: i nuovi occhi elettronici, che si aggiungono a quelli già presenti sul territorio, e che saranno destinati ai parchi, avranno un collegamento diretto con gli organi di Polizia che potranno avvalersene per le proprie indagini.

«Gran parte del territorio comunale è già presidiato da una diffusa rete di telecamere di lettura targhe e con questo ultimo progetto, finanziato da Regione Lombardia, andremo a potenziare il controllo e la sicurezza del territorio», spiega l’assessore alla polizia locale e sicurezza Sofia Pantani. L’installazione delle nuove telecamere è stata permessa da un bando regionale, proprio mirato agli impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali, cui il Comune di Curtatone ha partecipato: candidatura che ha visto entrare nelle casse dell’Ente 23.936,40 euro (80% del costo del progetto) per un totale di 29.920,50 euro.

Gli occhi elettronici, costituiti da telecamere a infrarossi di ultimissima generazione, permetteranno di monitorare e rendere più sicuri i parchi comunali utilizzati da famiglie e ragazzi per ritrovi conviviali e svago oppure frequentati da persone in cerca di semplice tranquillità. Un intervento, questo, con cui Corte Spagnola mira a scoraggiare la trasformazione dei luoghi pubblici in ambienti oggetto di comportamenti diseducativi e frutto di attività indesiderate creando un contesto più sicuro e accogliente per i cittadini di tutte le età, specialmente durante le ore serali e notturne. Per garantire una maggiore efficacia dei dispositivi, l’utilizzo delle immagini registrate sarà consentito agli organi di polizia che potranno avvalersene per le proprie indagini, collegandosi direttamente.

Le azioni del Comune in tema di sicurezza non finiscono, però qui: «presto comunicheremo nel dettaglio un’ulteriore misura, volta a contrastare l’utilizzo di sostanze stupefacenti nelle scuole, grazie sempre ad un bando vinto del Ministero degli interni – aggiunge l’assessore Pantani -. Ringrazio il Comandante della polizia locale Cristiano Colli e tutti gli agenti per l’ottimo lavoro svolto e per la costante attenzione ad opportunità statali e regionali che consentono di migliorare la sicurezza dei nostri concittadini».