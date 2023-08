Scherma – A Mantova i big della spada per la prima prova stagionale (il 23-24 settembre)

Mantova E’ una prestigiosa ouverture di stagione quella riservata al capoluogo virgiliano dal Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Scherma guidata da Maurizio Novellini. Il 23 e il 24 settembre prossimi si terrà, infatti, al PalaUnical (ex Grana Padano Arena) la prima prova ufficiale del calendario regionale lombardo che vedrà scendere in pedana spadiste e spadisti della categoria “assoluti”, prova valida ai fini della qualificazione ai campionati nazionali Gold.

La due giorni, promossa dal comitato regionale con il supporto organizzativo di Mantova Scherma A.S.D. e con il patrocinio del Comune di Mantova, vedrà la partecipazione di circa trecento fra atlete ed atleti, accompagnati dai propri staff tecnici. A questi si aggiungerà un nutrito gruppo di dirigenti regionali Fis, la direzione di torneo, gli arbitri, i tecnici, nonché gli operatori del settore che in queste occasioni non mancano di presenziare con stand specialistici dedicati ai praticanti di questo sport che vede nell’Italia, e nella Lombardia in particolare, una protagonista di assoluta eccellenza come dimostrano i successi ottenuti dagli azzurri nei recenti Mondiali di scherma tenutisi a Milano dal 22 al 30 luglio.

In uno scenario di province lombarde ampiamente blasonate e influenti sotto il profilo schermistico, Mantova è riuscita a spuntare l’assegnazione della prima gara dell’anno sportivo, a conferma di un positivo trend di crescita che vede la compagine virgiliana guidata dal maestro Michele Ronconi sempre più affermata tra i protagonisti del panorama regionale e nazionale, con importanti e numerose iniziative sia di partecipazione agonistica che di interscambio sportivo con attori di primo piano come la Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio (Va) e con la ASD Zinella Scherma di San Lazzaro di Savena (Bo).