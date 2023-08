Calcio Serie C – Possanzini: “Mantova, sta nascendo un gruppo forte”

BARDOLINO (Vr) Si è chiuso ieri il ritiro di Veronello e mister Davide Possanzini può sorridere dopo queste prime tre amichevoli. «Sono soddisfatto, stiamo portando avanti le nostre idee di gioco. Bellissimo il gol di Radaelli. Ho visto anche delle belle combinazioni. Sto notando una crescita costante da parte di tutti. So che alcune cose verranno col tempo, ma l’impegno non manca». Ecco, a proposito di aspetti da migliorare: nella gara di ieri si è notata qualche flessione in più in difesa. «Sulla pressione alta – spiega il mister – siamo andati fuori giri un paio di volte. Però, rispetto al solito, è stato un allenamento differente perchè siamo riusciti ad attaccare la porta parecchie volte». Molta concorrenza là davanti, ma si cominciano a intravedere già degli spunti interessanti: «C’è qualità, ci sono tanti giovani che devono imparare alcuni aspetti, ma sono giocatori che stanno dimostrando di avere delle caratteristiche importanti. Il percorso è lunghissimo – avverte il mister – . Dobbiamo arrivare a 8000 metri e siamo ancora al campo base». Al di là del lavoro sul campo, dai video che girano sui social sembra che stia nascendo un gruppo coeso: «È così – conferma Possanzini – . Un gruppo unito nonostante siamo insieme da pochissimo tempo. Ci divertiamo insieme e questo è fondamentale». Lunedì gironi e calendari, finalmente s’intravede la luce in fondo al tunnel: «Era ora, è stata un’estate incredibile. A distanza di 20 anni non è cambiato niente. Il campionato partirà il 3 settembre e per noi va benissimo perchè sfrutteremo il tempo per continuare a lavorare». Magari anche per completare la rosa… «Come ho sempre detto, comprare a caso non ha senso. Vanno fatte delle scelte ponderate. I giocatori che devono arrivare, devono spostare gli equilibri». Oltre 1500 abbonati. Tanto entusiasmo attorno a questa squadra: «Lo avvertiamo e dobbiamo alimentarlo con le prestazioni».