Scherma – Cecilia Taraschi due volte sul podio ai Regionali. E Sara Cibelli porta in dote la terza medaglia

MANTOVA Weekend di primissimo piano per Mantova Scherma, in pedana nel GPG regionale a Gorle (Bergamo) con 6 atleti under 14, impegnati tra spada e fioretto, accompagnati da Damiano Guatelli e dal maestro Michele Ronconi. Apre gli assalti Cecilia Taraschi, nella categoria fioretto femminile ragazze: dopo un eccellente girone e un encomiabile percorso alle eliminatorie, non risparmia alcuna avversaria e si laurea vice campionessa regionale portando a casa l’argento del secondo posto. Più affollato il parterre della domenica, che ha visto al mattino ancora Taraschi impegnata questa volta nella spada. La giovane atleta, classe 2012, mantiene il piglio del giorno precedente dimostrando tecnica, lucidità e resistenza anche con la seconda arma, si piazza al 3º posto e porta nella palestra di via Sant’Agnese il secondo prestigioso trofeo.

Tra note di merito e qualche rammarico, le pedane di Gorle hanno visto in gara i fiorettisti biancorossi, prima con Emanuele Maestrini (24° cat. Allievi) e poi la categoria ragazzi con Andrea Camurri (11° a una stoccata dal podio), Michele Caione (15°) e Gabriel Groposila (19°). Ha chiuso la rassegna regionale Sara Cibelli, fiorettista categoria Allieve: dopo un buon girone, ha battuto nettamente le prime due avversarie nella fase eliminatoria diretta, fermandosi in semifinale dopo un serrato assalto colpo su colpo. Terminando al 3° posto, l’atleta virgiliana ha portato a Mantova la terza coppa del weekend e si è confermata ai vertici della categoria. Un bottino complessivo che conferma la scuola schermistica mantovana in forte ascesa in Lombardia e con legittime e fondate aspirazioni a piazzamenti apicali anche in chiave nazionale.