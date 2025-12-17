Non risponde alle chiamate: 64enne trovato senza vita in casa a Motteggiana

MOTTEGGIANA Un 64enne straniero è stato trovato senza vita questa mattina all’interno della sua abitazione a Motteggiana in via Allende, località di Nogarola. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 da parte di alcuni vicini e parenti dell’uomo, un africano, preoccupati perché non rispondeva alle chiamate al telefono né al campanello. Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato la porta d’ingresso dell’abitazione al piano terra, per fare entrare in soccorritori del 118, che hanno trovato il 64enne privo di vita da diverse ore. Il decesso sarebbe dovuto a cause naturali. Sul posto anche i carabinieri.