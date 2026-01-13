Sci alpino – Trofeo Città di Mantova: sugli scudi Team Alto Garda e Sportmarket

PAMPEAGO (Tn) Intenso fine settimana di gare organizzato dallo Sci Cai Mantova, con la collaborazione del Circuito Speed Master Cup e Autodrive Ski Cup. Venerdì scorso l’inizio con due giganti per la Speed Master Cup, poi sabato e domenica con altri tre giganti e uno slalom per l’Autodrive Ski Cup, nell’ambito del Trofeo Città di Mantova-Memorial Falavigna/Fam.Romualdi- Gran Prix Tea Spa. Pampeago ha accolto durante la tre giorni agonistica gli atleti provenienti da oltre 10 Comitati Regionali con oltre 30 società partecipanti. Oltre 100 gli atleti in gara ogni giorno, il che ha dato più lustro alla manifestazione. Ad accogliere gli sciatori, giornate perfette ma molto fredde e l’ormai mitica pista Agnello Cengia, preparata in modo impeccabile dallo staff tecnico di Pampeago, simile a un vero tavolo da biliardo. La prima giornata, dedicata alla Speed Master Cup, circuito nazionale Master, ha proposto due giganti tecnicamente impegnativi, regalando uno spettacolo di alto livello. La classifica di società della Speed Master Cup, calcolata sulla sommatoria dei punteggi della tabella T3, ha visto il Team Alto Garda al primo posto, davanti a Sci Club Marzotto e Sport Club Merano.

Gara 1 Master A :1. Cesare Pasini (Pol. Vighenzi); 2. Simone Cocchi (Corno Alle Scale); 3. Andrea Avigo (Brentonico Ski). Master B: 1. Leonardo Degli Esposti (Sc Cortina); 2. Alois Gufler (Sportclub Merano); 3. Gino Azzaro (Sportclub Merano). Master C: 1. Irene Zanetti (Corno Alle Scale); 2. Valentina Volante (Sc Marzotto);3. Ernestina Cabassi (Maicol Ski Team). Senior maschili: 1. Gherardo Monella (Fiemme Ski Team).

Gara 2 – Master A: 1. Cesare Pasini (Pol. Vighenzi); 2. Andreas Baur (Asv Feldthurns); 3. Simone Cocchi (Corno Alle Scale). Master B: 1. Leonardo Degli Esposti (Sc Cortina); 2. Gino Azzaro (Sportclub Merano); 3. Alois Gufler (Sportclub Merano). Master C: 1. Irene Zanetti (Corno Alle Scale); 2. Valentina Volante (Sc Marzotto); 3. Ernestina Cabassi (Maicol Ski Team). Senior maschili: 1. Gherardo Monella (Fiemme Ski Team).

La seconda giornata della kermesse, dedicata all’Autodrive Ski Cup, ha proposto altri due Giganti per le categorie Giovani e Senior, maschili e femminili. Gare molto combattute, decise da distacchi minimi, con prove di alto livello tecnico e agonistico. Emblematico l’esito della categoria Senior nella prima gara, chiusa con due atleti a pari tempo al primo posto e il terzo classificato a soli 80 centesimi.

Gara 1 – Giovani femminile: 1. Alice Gandolfini (Sc Costabella); 2. Vittoria Baglioni (Us Monti Pallidi); 3. Viola Schenato (Agonistica Sportmarket). Giovani maschile: 1. Davide Varesco (Cornacci Tesero); 2. Lorenzo Mich (Cornacci Tesero); 3. Davide Deville (Us Monti Pallidi). Serior femminile: 1. Giulia Gallina (Agonistica Sportmarket); 2. Alena Pavesi (Us Dolomitica); 3. Nadia Brunner (Asv Skt Valente). Senior maschile Under punti Fisi da 0,00 a 39,99: 1. Julian Kritzinger (Seiser Alm); 2. Davide Grechi (Sc Scaligero); 3. Andrea Lepre (Cimenti Sci). Senior maschile Over punti Fisi da 40,00 a 400,00 + NC: 1. Simone Cocchi (Corno Alle Scale); 2. Alessandro Minari (Maicol Ski Team); 3. Giacomo Ragana (Agonistica Sportmarket).

Gara 2 – Giovani femminile: 1. Caterina Noghera (Agonistica Sportmarket); 2. Alice Gandolfini (Sc Costabella); 3. Vittoria Baglioni (Us Monti Pallidi). Giovani maschile: 1. Davide Deville (Us Monti Pallidi); 2. Davide Varesco (Cornacci Tesero); 3. Lorenzo Perotto (Sc Feltre). Senior femminile: Giulia Gallina (Agonistica Sportmarket); 2. Alena Pavesi (Us Dolomitica); 3. Nadia Brunner (Asv Skt Valente). Senior maschile Under punti Fisi da 0,00 a 39,99: 1. Julian Kritzinger (Seiser Alm); 2. Andrea Lepre (Cimenti Sci); 3. Davide Grechi (Sc Scaligero). Senior maschile Over punti Fisi da 40,00 a 400,00 + NC: 1. Alessandro Minari (Maicol Ski Team); 2. Luca Gatto (Agonistica Sportmarket); 3. Simone Cocchi (Corno Alle Scale). La terza giornata di gare si è aperta con un gigante, seguito dallo slalom. Giornata soleggiata ma fredda e ventosa, condizioni che non hanno influito sul regolare svolgimento delle competizioni grazie all’eccellente lavoro del team ITAP di Pampeago, che ha garantito una pista perfetta. Gli atleti si sono nuovamente sfidati ad altissimo livello: i riscontri tecnici e cronometrici sono stati eccellenti, con distacchi tra i migliori di appena 30/40 centesimi, a conferma dell’elevato tasso tecnico espresso in gara.

Gara 1 Gigante – Giovani femminile: 1. Vittoria Baglioni (Us Monti Pallidi); 2. Caterina Noghera (Agonistica Sportmarket); 3. Alice Gandolfini (Sc Costabella). Senior femminile: 1. Giulia Gallina (Agonistica Sportmarket); 2. Elena Canova (Olimpo Ski Team); 3. Matilde Baldassare (Agonistica Trentina). Giovani maschile: 1. Romano Fietta (Playlife Race); 2. Davide Varesco (Cornacci Tesero); 3. Francesco Callegaro (Olimpo Ski Team). Senior maschile Under punti Fisi da 0,00 a 39,99: 1. Julian Kritzinger (Seiser Alm); 2. Davide Grechi (Sc Scaligero); 3. Alberto Gallina (Agonistica Sportmarket). Senior Maschile Over Punti Fisi Da 40,00 a 400,00 + Nc: 1. Luca Gatto (Agonistica Sportmarket); 2. Giacomo Ragana (Agonistica Sportmarket); 3. Stefano Rossi (Agonistica Trentina).

Gara 2 – Slalom giovani femminile: 1. Alice Gandolfini (Sc Costabella); 2. Vittoria Baglioni (Us Monti Pallidi); 3. Viola Schenato (Agonistica Sportmarket). Giovani maschile: 1. Romano Fietta (Playlife Race); 2. Davide Deville (Us Monti Pallidi); 3. Lorenzo Perotto (Sc Feltre). Senior femminile: 1. Elena Canova (Olimpo Ski Team); 2. Irene Zanetti (Corno Alle Scale); 3. Matilde Baldassare (Agonistica Trentina). Senior maschile: 1. Luca Gatto (Agonistica Sportmarket); 2. Giacomo Ragana (Agonistica Sportmarket); 3. Matteo Cellere (Olimpo Ski Team). Master A-B: Riccardo Caoduro (Agonistica Sportmarket); 2. Alberto Gallina (Agonistica Sportmarket); 3. Davide Grechi (Sc Scaligero).

La classifica di società, calcolata sulla sommatoria dei punteggi individuali (tabella T3) delle due gare e delle due giornate, ha visto l’affermazione netta dell’Agonistica Sportmarket, davanti a US Monti Pallidi e Sci Club Costabella. Durante le premiazioni di tutte e tre le giornate, gli atleti hanno ricevuto un pacco gara con prodotti enogastronomici mantovani, reso possibile grazie alla collaborazione di numerose aziende del territorio: Pastificio Genuitaly/Menini (Attilio Gandellini), Riseria Zacchè (Stefano Zacchè), Cantina di Quistello (presidente Luciano Bulgarelli) e Cleca Spa con i prodotti Bottoli, grazie all’interessamento di Carlo Zanetti. Un sentito ringraziamento al Comune di Mantova per il patrocinio e a Tea Spa per il supporto tecnico-logistico. Grazie inoltre ai giudici di gara Carlo Rodolfi (Delegato Tecnico) e Manuel Cimarosti e al direttore di gara Luciano Cantarelli per la grande professionalità, così come alla Ficr di Trento per l’eccellente servizio di cronometraggio. Il ringraziamento più grande va allo staff tecnico di Pampeago: dall’Ufficio Skipass ai tecnici in pista guidati da Mirko De Florian, ai controlli di porta coordinati da Enrico Cottini, fino all’instancabile Sergio Zeni per l’elaborazione dei dati di gara. Un ultimo grazie ai collaboratori dello Sci Cai Mantova: Franco Zanazzi, Paolo Cavicchioli e Paolo Salimbeni.