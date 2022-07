Sollevamento pesi – Giorgia Nigrelli (5 anelli) ha conquistato l’argento ai Campionati Italiani Juniores

Suzzara Si sono svolti lo scorso 9 luglio, presso il Centro Olimpico di Roma, i Campionati Italiani Juniores di pesistica olimpica, organizzati dalla Fipe. In pedana, per la società sportiva Cinque anelli di Suzzara, la giovane Giorgia Nigrelli, preparata dal tecnico Gianluca Giorgi e accompagnata dal tecnico Ilaria Benatti. Giorgia, categoria 64 kg di peso corporeo, ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento con un totale di 156 kg, somma tra la prova di strappo e slancio, confermandosi al top in Italia dopo l’oro ottenuto in avvio di stagione alle qualifiche regionali.