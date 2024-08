Tamburello – L’Italia targata Mantova batte la Francia in amichevole. Nel prossimo weekend tocca ai giovani

Mantova Si sono disputati nel weekend, in occasione dell’inaugurazione del nuovo sferisterio di Gignac, in terra francese, gli incontri amichevoli tra le nazionali maggiori di Italia e Francia. E’ stato en plein azzurro sia negli incontri disputati sabato, nei quali sia la compagine femminile che quella maschile si sono imposte per 13-6, che in quelli della domenica, in cui le ragazze hanno vinto per 13-5 e i ragazzi hanno avuto la meglio in rimonta per 13-10. Il team maschile, guidato dal direttore tecnico Luca Baldini, era composto da Federico e Umberto Pastrone e Luca Lorenzin del Castiglione, Riccardo Bonando del Guidizzolo, Riccardo Cattoi della Cavrianese, Eros Valentini del Castellaro e Riccardo Baietta del Bardolino.

Nel prossimo fine settimana si rinnova la sfida tra Italia e Francia con la tradizionale Coppa dell’Amicizia, giunta alla nona edizione, in programma a Poussan, tra le rappresentative Giovanissimi e Allievi maschili e Juniores maschile e femminile. Sono diversi i giocatori dei club mantovani convocati per la trasferta transalpina. Nella selezione Allievi (oggi alle 15.30 c’è il terzo stage di preparazione a Pozzolo) abbiamo Marco Carnevali e Fabio Stefanoni del Cereta. Della rappresentativa Giovanissimi fa parte Steven Battaglioli della Cavrianese. Nella Juniores Femminile giocano le sorelle Giada e Sofia Beatini ed Elena Tomaselli della Cavrianese, Marika Gaburro e Alessia Grazioli del Guidizzolo. Nella Juniores Maschile ci sono ben quattro giocatori del Cereta, Filippo Bombana, Giacomo Corazzina, Omar Pernumian e Simone Zenegaglia; oltre a Francesco De Marco del Castellaro e Mattia Marsiletti del Ceresara.