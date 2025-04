Tamburello Serie A femminile – Solferino, scontro al vertice con l’Arcene

MANTOVA Sesto turno per la massima serie tutta in programma oggi (ore 15.30), vista la sospensione ieri delle attività per le esequie di Papa Francesco, per il quale su ogni campo sarà dedicato un minuto di silenzio prima dell’inizio delle gare. Sfida di cartello sarà lo scontro al vertice Arcene-Solferino, formazioni che si presentano all’appuntamento appaiate in vetta a punteggio pieno e con cinque punti di vantaggio sul Ceresara terzo. Facile prevedere un match equilibrato e aperto a qualsiasi risultato, con i campioni d’Italia in carica del Solferino, chiamati a respingere gli assalti della giovane compagine orobica, che si candida ad essere una delle maggiori antagoniste del team mantovano in tutte le competizioni stagionali. Dopo il ko di misura patito nel derby con il Castellaro, è deciso a ritornare a fare bottino pieno il Ceresara, sul campo del neopromosso Rallo, mentre i campioni d’Europa in carica saranno attesi da un altro impegno tutt’altro che agevole in casa del Sommacampagna (ore 16), certamente non al top in questo avvio di stagione. Favori del pronostico per la Cavrianese nell’ospitalità al Cinaglio e per il Dossena nella trasferta a Bardolino.

Serie B maschile – Dopo il recupero Palazzolo-Valgatara di giovedì, con il successo dei veneti per 2-0, la prima della classe Segno è impegnata oggi alle ore 15.30 nello scontro di cartello sul campo del Castelli Calepio. Favorito il Palazzolo in casa del Valle San Felice, mentre equilibrio previsto in Cereta-Fumane e Noarna-Cavaion, con a chiudere un frizzante Valgatara-Fontigo, formazioni partite male, ma che hanno potenzialità per puntare ai play off.

Serie A femminile – Il Segno ha recuperato venerdì pomeriggio la partita contro il San Paolo d’Argon: vittoria per 2-0 e vetta solitaria riconquistata. Oggi, nella sfida del quarto turno, l’obiettivo è di confermarsi nel match casalingo contro l’Aldeno. Favorita la Tigliolese nella trasferta a Ciserano, così come il Guidizzolo nel derby con la Cavrianese, mentre sfida ad armi pari tra Faedo e San Paolo d’Argon.

Serie B femminile – Seconda giornata per la serie B femminile, con nel girone A derby da favorito in casa della Pieese per l’Alegra Settime, mentre a Capriano del Colle andranno in scena prima la formazione B con la Cavrianese e a seguire la A con le mantovane del Guidizzolo.