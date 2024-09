Calcio Promozione – Tenedini scuote l’Union Marmirolo: “Serve più determinazione”

MARMIROLO Non è cominciata benissimo la stagione dell’Union Team Marmirolo. La nuova avventura in Promozione, per la compagine allenata da Matteo Tenedini, tecnico esordiente in categoria, è iniziata con una netta sconfitta per 3-0 sul campo della corazzata Pavonese, team più che mai determinato a tornare subito in Eccellenza, categoria dalla quale è retrocesso al termine della scorsa stagione. Meglio resettare tutto e pensare alla prossima partita, nella quale i neroverdi giocheranno in casa, sul terreno del “Canuti” contro la mina vagante Sporting Brescia.

«La Pavonese è la squadra più accreditata per vincere il girone – spiega Tenedini -, si tratta di un team molto esperto, con alcuni giocatori in rosa, come l’ex Castellana Faye Pape, che non c’entrano nulla con questa categoria; il risultato finale è forse troppo largo per quanto visto in campo. Intendiamoci: la vittoria dei nostri avversari ci sta tutta, nel primo tempo non siamo stati in grado di sfruttare due favorevoli occasioni per riaprire la gara, e abbiamo pagato dazio».

«La mia è una squadra giovane, forse in campo c’è stato troppo timore dell’avversario – prosegue l’allenatore – principalmente per inesperienza. E’ andata così, e dobbiamo fare tesoro dell’esperienza: adesso è tempo di pensare alla sfida casalinga con lo Sporting Brescia. Sarà la prima partita davanti al nostro pubblico, vogliamo far bene: sono convinto che l’organico sia competitivo e in grado di giocarsela con ogni avversaria, ma il match d’esordio ci ha dato una lezione: dobbiamo essere meno timorosi, fare la nostra partita e dimostrare il nostro valore. Così facendo, riusciremo a muovere la classifica il prima possibile».

Mister Tenedini conta di poter avere a disposizione tutti i giocatori più importanti per il match contro i bresciani, che arrivano dalla netta vittoria per 3-1 contro la Poggese.

Dovrebbe esserci l’attaccante Bravo ma soprattutto il forte centrocampista Vincenzi, atleta importante nell’assetto tattico dei neroverdi e che domenica scorsa non ha potuto dare il proprio contributo.