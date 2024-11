Canneto, due quintali di pregiate castagne preparate dai volontari avisini

CANNETO SULL’OGLIO L’Avis comunale del paese dei vivai ha organizzato con notevole successo la tradizionale “Grande Castagnata Benefica”, che si è tenuta nel corso dell’intera giornata domenicale e che ha visto la distribuzione di pregiate castagne e di caldo vin brulè sulla centrale piazza Giacomo Matteotti. “Abbiamo preparato sul posto – spiega il presidente della sezione locale dell’Avis Alessia Gilberti – circa due quintali di marroni di San Mauro di Saline (Verona), con il ricavato che è derivato dalla vendita che verrà, poi, utilizzato per finanziare le numerose attività avisine che sono state già programmate per i prossimi mesi”. La locale sezione Avis è una realtà nel paese in riva all’Oglio particolarmente attiva che svolge la propria attività senza interruzioni da oltre sessanta anni. La sezione comunale cannetese è sorta, infatti, ufficialmente nel 1958 anche se alcuni donatori erano gia attivi nel settore sanitario fin dai primi anni cinquanta, donando nei vari ospedali della provincia. L’intera storia dell’associazione di volontariato sanitario cannetese in questi anni ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale per tutta la comunità del paese dei vivai e l’Avis Canneto rappresenta, oggi, un’importante volano di iniziative a livello comunitario ed espressione di solidarietà sociale che non si pone solo in difesa della vita contribuendo a fornire il suo elemento essenziale, ma è anche promotrice di numerosi ed importanti valori educativi.

Paolo Zordan