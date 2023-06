Tamburello – Tutti i campionati al giro di boa. La Cavrianese riparte di slancio

Mantova Il netto successo della Cavrianese nell’anticipo contro il Ceresara ha inaugurato il girone di ritorno del massimo campionato di tamburello. I ragazzi del dt Leonardi raggiungono provvisoriamente il Guidizzolo in seconda posizione a quota 26, a meno due dalla capolista Castellaro che domenica scorsa ha incassato la prima sconfitta stagionale, al tie break, nel derby con il Solferino e oggi è chiamata a tornare al successo pieno sul campo del Sommacampagna. Turno favorevole anche per il Guidizzolo, che non dovrebbe incontrare difficoltà sul campo del Sabbionara, così come per il Solferino nell’ospitalità al Bardolino. La gara più equilibrata si preannuncia Arcene-Castiglione, con i bergamaschi che cercheranno di sfruttare al meglio il terreno amico per arginare l’esuberanza della compagine aloisiana, fresca di qualificazione al preliminare di Coppa Italia che li vedrà mercoledì prossimo affrontare la Cavrianese, mentre gli orobici saranno impegnati il 21 giugno in casa del Solferino.

Giro di boa anche per la serie cadetta che ha mandato in scena ieri due anticipi con vittorie della capolista Segno (al tie break) sul Valle San Felice e del Dossena sul Besenello. Sorte segnata per il fanalino Malavicina contro il Castelli Calepio, mentre sono equilibrate e aperte a qualsiasi risultato le sfide Rallo-Valgatara e Palazzolo-Cereta, con i virgiliani in costante crescita, reduci dalla bella vittoria a Dossena e ora all’inseguimento dei veronesi.

Dopo il turno di riposo torna in campo anche la Serie A femminile con la capolista Tigliolese che attende da favorita la Cavrianese. Proverà a tenere il passo il Ceresara nel derby contro il Cereta, equilibrato infine il derby trentino Segno-Faedo. Al via il ritorno anche in Serie B con, nel girone A, la prima della classe Cavrianese che non dovrebbe lasciare scampo al Fumane. Turno da favorite per Aldeno e Valgatara impegnate rispettivamente in trasferta a Cavalcaselle e in casa nel derby con il Monte.