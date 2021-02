Tamburello – Tutto pronto per la 40esima Assemblea Elettiva

MILANO Si terrà domani (sabato 13 febbraio) a Milano la 40esima Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva per il Quadriennio 2021/2024 della Federazione di Palla Tamburello. Ci sarà un candidato unico, il presidente uscente Edoardo Facchetti. In un primo momento si era parlato di una possibile discesa in campo anche dell’ex campione di calcio della Roma e della Nazionale ed ex presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi, ma non si è mai concretizzata. Così come una possibile collaborazione tra i due, a cui puntavano alcune società. Il massimo dirigente Facchetti quindi, nel nuovo quadriennio, porterà avanti il lavoro che con i suoi collaboratori non è riuscito a completare a causa dell’ emergenza sanitaria, scoppiata a febbraio 2019 e ancora in corso, che a lungo ha fermato lo sport e comunque ne ha condizionato i piani. Questo l’elenco delle candidature presentate ed accettate alle cariche degli Organi Centrali della Federazione Italiana Palla Tamburello, suddivise per categorie, numerate ed elencate in ordine alfabetico. Candidati alla carica di Presidente Federale: Edoardo Facchetti. Candidati alla carica di Consigliere in quota Società: Andreoli Dario, Bertagna Luigino, Bonanate Giuseppe, De Vincenzi Alessandra, Fiorini Andrea, Ghezzi Alfonso, Maccario Gianni, Marostica Giancarlo, Occhipinti Salvatore, Sani Roberto, Tondini Mario detto Benhur, Ubiali Flavio, Zerbini Luciano.

Candidati alla carica di consigliere in quota atleti: Festi Manuel, Lombardi Chiara, Sommaggio Roberta. Candidati alla carica di Consigliere in quota tecnici: Quinto Leonardi.

Candidati alla carica di presidente dei revisori dei conti: Boldi Cotti Vladimiro.