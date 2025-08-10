Calcio Eccellenza – Castiglione in campo: test con il Palazzolo di Serie D

Castiglione Si gioca oggi pomeriggio alle 17.30, a Palazzolo sull’Oglio, la prima amichevole della preparazione del Castiglione. Un test subito impegnativo, contro la formazione di casa che milita in Serie D, utile per misurare la condizione e i progressi della squadra di mister Sergio Volpi in vista del prossimo campionato di Eccellenza. «Le vibrazioni sono buone – dice il patron dei mastini Andrea Laudini -, dopo tanti inizi sento un’atmosfera positiva. Non significa ancora nulla, ma un buon avvio può essere il preludio di un campionato più sereno rispetto alla scorsa stagione. Il gruppo si sta formando nel migliore dei modi e i giocatori seguono con attenzione il mister». Laudini ricorda come lo scorso anno Volpi fosse arrivato in corsa, in una situazione difficile, mentre ora c’è la possibilità di impostare un lavoro completo fin dall’inizio: «Quest’anno possiamo davvero metterci in gioco come squadra, aiutandoci a rialzarci subito dopo una sconfitta. Credo ci sia spazio per fare bene e toglierci qualche soddisfazione. Il calendario ci propone all’inizio sfide con avversari del nostro livello: una partenza accessibile, a patto di non complicarci la vita. Già in questa “prima” spero di vedere qualcosa del Castiglione del futuro, tutti concentrati e pronti».