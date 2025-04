Tennis tavolo – L’Alfa Food tenta il colpo a Cagliari per tenere vivo il sogno play off

Mantova Ultima di campionato a Cagliari per l’Alfa Food. Raggiunta la salvezza, il team mantovano tenta l’impresa col Marcozzi (ore 18.30), secondo in classifica, per tenere vive le residue speranze play off. Poi bisognerà aspettare le due gare del Messina (a pari merito a quota 12 ma quarto) che giocherà domani in casa con Sassari e sabato a Norbello. Non proprio una situazione equa… In Sardegna giocheranno Piccolin, Sanchi e il francese Provost. Weekend di grandi soddisfazioni per la Bagnolese nei Campionati Regionali e Provinciali. In C1, impresa con il San Polo per 5-4 dopo una maratona di 4 ore e 30’. Sotto 4-2 e poi 2-1 nella settima partita, i bagnolesi hanno ribaltato la sfida grazie a una prestazione straordinaria di Frigeri, autore di una tripletta, con i punti decisivi firmati da Frignani e Semenza. Successo cruciale anche per la D3 “B”, che batte Asola “B” per 5-2 e conquista i play off. Esulta anche la D1 “B”, che ottiene la prima vittoria stagionale imponendosi 4-3 su Montichiari grazie alla doppietta di Ventola, alla vittoria di Varini e al punto ottenuto nel doppio Ventola/Varini. Vittoria netta per la D1 “A”, che supera Asola 5-2. Sconfitta invece per la D3 “A”, battuta 7-0 dall’Asola, ma con l’esordio dei giovani Martino e Romeo, che hanno mosso i primi passi nella competizione. Luci e ombre nel weekend del Castel Goffredo. La squadra maschile di D2 ha sfiorato la vittoria contro il Marco Polo A, cedendo per 3-4. Successo netto in C2 per 7-0 sul Montichiari, mentre la B2 ha dovuto arrendersi al Cortemaggiore per 5-2. Domenica amara per le formazioni maschili: in D3 il San Lazzaro ha travolto 7-0 i goffredesi, mentre in D2 le squadre B e C sono state sconfitte rispettivamente da Open House Brescia (2-5) e ancora San Lazzaro (5-2). Sorrisi invece dal settore femminile, protagonista a Brescia nel concentramento di D: vittoria di misura (3-2) contro il Morelli A e dominio contro il Marco Polo (5-0).