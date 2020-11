Tennis Tavolo – Monfardini e Arlia (Brunetti), le più brave in Italia

CASTEL GOFFREDO Il tennis tavolo si è fermato (i campionati partiranno a gennaio), ma la Brunetti Castel Goffredo ha ottimi motivi per sorridere. La Fitet ha infatti reso note le classifiche nazionali individuali, scorrendo le quali si scopre che ai primi due posti della graduatoria femminile figurano due fuoriclasse in forza al tram goffredese: Gaia Monfardini prima e Nicole Arlia seconda. Entrambe hanno messo a segno un balzo notevole rispetto alla precedente classifica, risalente allo scorso 1 luglio. Allora la Monfardini occupava la 12esima posizione, mentre la Arlia era decima. Sia per Gaia (classe 2001) che per Nicole (2005) si tratta del miglior risultato personale della loro ancora giovane carriera.

Ma la Brunetti può celebrare altri piazzamenti prestigiosi. Su tutti il quarto posto di Le Thi Hong Loan. Da segnalare anche la 13esima piazza di Elisa Armanini, in discesa rispetto a luglio (era nona).

Per quanto riguarda la Bagnolese, la miglior atleta in classifica è Tian Jing (tra l’altro ex Castel Goffredo), scesa dal terzo all’ottavo posto.

Sul fronte maschile, torna davanti a tutti un’ex stella goffredese: il rumeno Mihai Bobocica, ora all’Apuania Carrara. Scende al secondo posto Jordy Piccolin, mentre la terza, quarta e quinta piazza sono occupate da tre atleti mantovani: Marco Rech Daldosso (Messina) completa il podio, Leonardo Mutti (Apuania Carrara) è quarto, Matteo Mutti (Milano) quinto. Da rimarcare le due posizioni guadagnate da Rech Daldosso rispetto a luglio (era quinto). Andamento opposto per i fratelli Mutti: Leonardo, che era secondo, ha perso il podio; Matteo è risalito dalla decima piazza.