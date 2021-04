Tennis tavolo Serie A1 femminile – Impresa PaninoLab: sarà derby in finale!

CORTEMAGGIORE (Pc) Era una sfida dalla posta in palio altissima e ha riservato emozioni a raffica. La giovanissima Teco Cortemaggiore tutta italiana è sembrata in grado di fare il colpaccio, ma nel finale ha ceduto alla rimonta della più esperta PaninoLab Bagnolese, che si è imposta per 4-2, blindando il secondo posto. La finale scudetto sarà dunque un derby mantovano contro la capolista Brunetti Castel Goffredo, con antipasto in programma l’8 maggio a Bagnolo nell’ultimo turno di regular season.

CORTEMAGGIORE-PANINOLAB 2-3

TECO CORTEMAGGIORE Arianna Barani, Valentina Roncallo, Jamila Laurenti. All.: Olga Dzelinska.

PANINOLAB BAGNOLESE Tian Jing, Veronica Mosconi, Ruta Paskauskiene. All. Cristina Semenza.

PARZIALI

Barani – Tian Jing 3-0 (11-6, 11-4, 11-8)

Laurenti – Mosconi 2-3 (11-8, 6-11, 11-7, 7-11, 9-11)

Roncallo – Paskauskiene 3-2 (11-5, 10-12, 11-8, 4-11, 11-6)

Laurenti – Tian Jing 0-3 (7-11, 3-11, 10-12)

Barani – Paskauskiene 0-3 (6-11, 9-11, 10-12)

Roncallo – Mosconi 0-3 (10-12, 7-11, 13-15)