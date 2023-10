Tennis Tavolo serie A1 m – Piccolin: “Bagnolese da applausi”

Bagnolo San Vito Primo successo in A1 per la PaninoLab Bagnolese. Dopo la sconfitta con i campioni in carica dell’Apuania Carrara, nonostante una buona prestazione, i virgiliani hanno battuto in casa per 4-1 il Sant’Espedito. Ottima prova per il giovane Jordy Piccolin che ha superato con un secco 3-1 il napoletano Francesco Palmieri. «E’ stata la nostra prima volta in casa e su un campo nuovo per me – afferma Jordy – La partita è stata difficile, però Francisco Sanchi ci ha aiutati perché ha battuto sia Kosiba che Da Silva, i più forti. Abbiamo rischiato un po’ in qualche spezzone di gara, ma alla fine siamo riusciti a portarci a casa il successo. Fa effetto vincere davanti al pubblico di casa, poi con tutti che ti applaudono è ancora più stimolante. Ci tengo a complimentarmi anche con Daniele (Pinto, ndr), che è entrato al mio posto, ha battuto Kosiba e ha chiuso il match. E’ difficile entrare in campo quando non giochi una delle prime tre partite e Daniele è stato molto bravo a farsi trovare pronto mentalmente». Un successo che dà morale, vista anche la giovane età della squadra biancoblù: «Siamo felicissimi per la prima vittoria davanti al nostro pubblico – dichiara – Puntiamo sempre a fare del nostro meglio. Il successo è una conseguenza di come abbiamo interpretato la gara e di come poi si sia evoluta». Un rapporto che è andato a deteriorasi con la sua ex squadra, ha portato Jordy alla Bagnolese: «Inizialmente avrei dovuto giocare in Francia, in Pro B, la seconda Lega francese. Poi i dirigenti della PaninoLab mi hanno contattato e mi hanno spiegato il progetto. Sono stato molto colpito. Con Daniele, Istrate e Francisco mi trovo benissimo, soprattutto con Daniele che è anche mio compagno in Nazionale. Francisco invece lo vedevo sempre ai tornei e ora che ci alleniamo insieme a Terni, l’ho conosciuto di persona e sono felice che sia “uno dei nostri”. Possiamo arrivare ai play-off, anche se la squadra punta alla salvezza, dato che è al primo anno in A1». Neanche il tempo di festeggiare perché domani si torna in campo a Cagliari con il Marcozzi: «Non sarà semplice perché Campos è un giocatore forte. Sun Shiyu, Manhani e Vallino invece non li conosciamo. Ci sarà da lottare, ma sono convinto che potremo far bene». (sem)