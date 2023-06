Ferito da un chiodo arrugginito, muore di tetano a 55 anni

SERRAVALLE Morire per un’infezione di tetano causata da un chiodo arrugginito con cui si era punto qualche tempo prima. È questa la causa della morte di Davide Giacominelli, 55enne re della movida bresciana ma che da qualche tempo abitava a Serravalle Po. Giacominelli era un volto molto noto della vita notturna bresciana. Gestore di numerosi locali della provincia, e storico barista, era da molti considerato uno dei “re delle nottate rock’n’roll”. Secondo quanto ricostruito, Davide Giacominelli si sarebbe ferito con la punta di un chiodo arrugginito, finendo per contrarre il tetano. L’insorgere dell’infezione, forse inizialmente trascurata, non gli ha dato scampo. Inutili le cure dei medici in ospedale. Gestore prima del bar Floriam, nel cuore di Brescia, e poi del locale Donne&Motori insieme al dj e art director Marco Obertini, Giacominelli si era trasferito alcuni an ni fa nelle campagne di Serravalle di Po, dove aveva dato il via ad un’attività agricola.