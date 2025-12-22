Tennis Tavolo serie A1 m – Non riesce la settima meraviglia: l’Alfa Food s’inchina al Muravera

Bagnolo San Vito La capolista Alfa Food cade e la Serie A1 maschile resta senza squadre imbattute. Nella settima e ultima giornata del girone di andata, la Bagnolese ha visto il suo record stagionale interrotto da un Muravera vittorioso per 3-1. In più, è stata agguantata in vetta a quota 17 dal Sassari che ha battuto 3-1 il Messina.

Nel primo singolare Jordy Piccolin ha dovuto inseguire Mehdi Bouloussa, che ha preso l’iniziativa (3-1), allungando dal 6-5 al 9-5 e chiudendo dal 9-7. Nel set successivo il bolzanino ha reagito dopo lo 0-3 iniziale, ha agganciato il rivale sul 3-3 e dal 6-5 di Bouloussa ha operato il sorpasso (6-8), prima di essere nuovamente raggiunto e subire lo spunto decisivo del francese dall’8-9. Ha poi rimesso in equilibrio il terzo parziale, risalendo dal 6-4 all’8-8 dopo il 5-1 iniziale di Bouloussa, annullando due match-point (10-8) e chiudendo alla prima occasione utile (11-10). Alla ripresa il francese ha recuperato dopo la partenza sprint dell’avversario (5-1), si è riportato a contatto (5-4), ma dal 6-4 Bouloussa ha infilato sette punti consecutivi, ribaltando definitivamente l’inerzia.

Nel secondo incontro Hampus Soderlund dal 3-3 è passato sul 5-3, è stato agganciato sul 7-7 e sul 9-9, ma ha conquistato gli ultimi due punti. Andrei Putuntica ha reagito (3-1), dal 2-4 ha recuperato (4-6) e dal 7-7 ha rimesso la testa avanti (9-7), chiudendo dal 9-8. Il moldavo nel terzo parziale è partito forte (5-1), è stato riassorbito (6-5) e ha conquistato cinque set-point (10-6), sfruttando il secondo. Nel set successivo Putuntica dal 5-3 è stato superato (5-6), sull’8-10 ha annullato due match-point e alla prima chance utile (11-10) ha chiuso l’incontro, infliggendo a Soderlund la prima sconfitta stagionale.

Nel terzo singolare Tommaso Giovannetti ha imposto il ritmo fin dall’inizio (5-1), mantenendo il controllo fino al termine. Jacopo Cipriano ha risposto nel secondo set (4-2), dal 7-3 è stato rimontato (8-7), ma ha completato l’opera. Nella terza frazione Giovannetti ha dominato (8-1) e nella quarta ha proseguito la sua marcia (4-0), resistendo al rientro dall’8-4 all’8-6 prima di chiudere. Nel match decisivo Soderlund è partito meglio (4-0), aggiudicandosi il primo parziale. Nel secondo Bouloussa ha preso subito il comando (0-3) e lo ha mantenuto. Al rientro il francese ha rimontato da 0-3 a 3-3 e da 3-6 a 6-6, piazzando poi un break di 4-0 dal 7-8. Dopo il cambio di campo Bouloussa ha guidato (5-1), dal 7-3 è stato riavvicinato (8-6), ma con uno spettacolare scambio difensivo trasformato in punto vincente si è procurato quattro match-point, chiudendo al secondo e regalando al Muravera l’impresa contro la capolista.

«Non è andata come volevamo – ammette il dt Cristina Semenza – quindi un po’ di delusione c’è. Il Muravera ha meritato, ha degli stranieri molto forti. Prima o poi un ko doveva capitare. Meglio adesso…». Ora è tempo di ricaricare un po’ le batterie in questa pausa per le festività natalizie. L’Alfa Food tornerà in campo però subito a inizio anno, il 3/4 gennaio, per la disputa della Coppa Italia. Per quanto riguarda invece il campionato, giocherà la prima giornata del girone di ritorno il 25 gennaio in casa con il Marcozzi.