Tiro con l’arco – Coppa del Mondo: Lucilla Boari avanza nell’olimpico individuale

ANTALYA (Tur) Avanza Lucilla Boari nel tabellone dell’olimpico individuale ad Antalya, dov’è in svolgimento la tappa di Coppa del Mondo. Tutti gli azzurri si sono qualificati, mentre non è andata altrettanto bene nel compound, dove sia la squadra maschile che quella femminile sono state eliminate agli ottavi. Tornando a Lucilla, in qualifica si è piazzata in 50esima posizione con 641 punti, mentre nel primo turno eliminatorio ha vinto 7-1 contro la polacca Lesniak. Nel secondo turno affronterà la danese Degn. Avanzano anche le altre azzurre: Rebagliati, Mjino e Andreoli.

Nella competizione a squadre femminile, decimo posto per Boari, Mijno e Rebagliati con 1.938 punti. In cima alla graduatoria ci sono Cina (1988), Messico (1979) e Giappone (1973). Le azzurre al primo turno sfideranno la Slovenia (Cavic, Pintaric, Umer).