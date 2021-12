Tiro con l’arco – Lucilla Boari in raduno a Cantalupa dal 3 gennaio

ROMA Il 2022 comincia con il primo raduno tecnico Olimpico a Cantalupa. Come indicato dal direttore tecnico Giorgio Botto, e sulla base dei nuovi programmi predisposti, dal 3 al 12 gennaio riparte la stagione. Tra i convocati la rivaltese Lucilla Boari (in foto), tesserata per le Fiamme Oro e vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli altri convocati: Yuri Belli (Arcieri Aquila Bianca), David Pasqualucci (Aeronautica Militare), Marco Morello (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia). Arco Olimpico Femminile: Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), Vanessa Landi (Aeronautica Militare), Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre), Selene Galazzoli (Compagnia Arcieri Padovani), Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Tanya Giada Giaccheri (Aeronautica Militare), Karen Hervat (Aeronautica Militare), Claudia Mandia in visione (Fiamme Azzurre).

Lo Staff Federale è composto, oltre che da Botto, da Sante Spigarelli (Referente di Settore), dai tecnici Matteo Bisiani, Natalia Valeeva, Amedeo Tonelli, dal preparatore atletico Jacopo Cimmarrusti e dallo psicologo Manolo Cattari.