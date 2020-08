Volley A1 femminile – Vbc E’Più riabbraccia Lloyd e ingaggia Kosareva

CASALMAGGIORE Il roster della Vbc E’più si arricchisce di una nuova pedina. Nel giorno dell’arrivo in Italia della regista americana Carli Lloyd, gradito ritorno in rosa, alla Baslenga fa capolino anche la moscovita di nascita, con passaporto italiano, Dayana Kosareva, classe 1999.

Sfumata la trattativa con la cubana Montalvo, la società ha virato sulla Kosareva, banda con buone capacità in ricezione, che ha già giocato in Italia con Scandicci, Sassuolo e Macerata, e che va ad affiancare le altre compagne di ruolo Partenio e Bajema. «Arrivo a Casalmaggiore – afferma – per dare il mio contributo alla squadra e per crescere personalmente. Trovo un allenatore molto preparato e una società che sa tutelare e guidare le sue giocatrici non lasciandole a se stesse. Punto a formare un gruppo unito perché solo restando unite possiamo fare cose impensabili. Come quando a Sassuolo ho vinto la Coppa Italia contro la fortissima Mondovì. Spero di trovare lo stesso spirito di squadra a Casalmaggiore, anzi ne sono convinta. Un saluto va ai tifosi sperando di vederli presto, sono una persona che si affeziona a chi ci segue con affetto». Kosareva si è unita alle compagne sostenendo una seduta di allenamento agli ordini di coach Parisi e del suo staff. Vestirà la maglia numero 18. Il mercato è ancora aperto per un’eventuale quarta banda che completerebbe l’organico della Vbc in maniera definitiva. Mai dire mai… con un occhio su Sorokaite e Vasileva.