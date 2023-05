Tampona un motociclista e scappa: caccia al pirata della strada

MANTOVA Gli agenti della Volante della questura di Mantova stanno indagando su un incidente con omissione di soccorso avvenuto intorno alle 6.30 di oggi sulla Cisa all’altezza del rondò di Porto Mantovano. Un 54enne che era in sella in scooter e che è stato soccorso da un’ambulanza del 118, ha riferito di essere stato tamponato da un’auto il cui conducente si è allontanato subito dopo l’incidente. Gli agenti intervenuti sul posto stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, e a tale riguardo stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Il 54enne ha saputo dire di essere stato tamponato da un’auto di colore bianco il cui conducente rischia ora una denuncia per fuga dopo l’incidente e omissione di soccorso. L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo (media gravità) a scopo precauzionale, tanto che le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.