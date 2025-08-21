Volley Serie A3 – Gabbiano per divertirsi e divertire. Radici: “Vogliamo partire forte”

CURTATONE Il Gabbiano volta pagina. Nella presentazione di ieri sera all’Oasi Boschetto è ripartito per un nuovo ciclo dopo i quattro anni di coach Serafini. Sulla panchina biancazzurra è arrivato Andrea Radici che avrà un roster con dieci giocatori nuovi. È quanto è stato ribadito ieri alla presenza della squadra e dello staff rimasto immutato, primo allenatore a parte. A fare gli onori di casa il presidente dell’Oasi Matteo Ferrarini, mentre a presentare la stagione è toccato al ds del Gabbiano Nicola Artoni,

al dirigente Michele Carlone e a una buona parte del mondo Gabbiano. Carlone ha più volte ribadito che si ripartirà da zero senza precisi obiettivi se non quello di divertirsi e divertire. Ferrarini ha confermato l’appoggio delle strutture dell’Oasi nei primi giorni della preparazione della squadra.

«Veniamo da un quadriennio interessante – commenta ancora Carlone – , dove abbiamo raggiunto risultati positivi per la società e il movimento. Abbiamo sentito il bisogno di ripartire con un progetto nuovo, con un allenatore con un curriculum e un palmares di primo livello».

Il nuovo allenatore Andrea Radici spiega come si è arrivati alla scelta. «Grazie, anche se saranno i fatti a parlare. L’accordo col Gabbiano è stato davvero rapido perché le idee combaciavano e la storia del club parla da sola. Ho preso una decisione facile, quella di venire in una città meravigliosa e di dimensioni umane. Dopo un approccio di conoscenza, ci siamo portati avanti e siamo pronti a partire. Dobbiamo valorizzare quanto abbiamo davanti a noi al massimo e partire subito forte. Questo ci chiede la maglia che indossiamo dopo tanti anni positivi. Partendo subito forte un passo alla volta, e questo è l’augurio che faccio a tutti i noi col massimo dell’impegno».

Intanto capitan Edo Gola saluta i nuovi e dà il bentornato ai vecchi. «Sono abbastanza carico e curioso delle novità. Giusto porci gli obiettivi strada facendo. Mi sento di chiedere il massimo impegno dopo aver vissuto anni molto belli. Non chiedo di ripeterli ma di fare tutto col massimo impegno divertendoci».

Il ds Nicola Artoni chiude la presentazione: «Come società cercheremo di mettere tutti nelle migliori condizioni per farvi lavorare in palestra. Con l’onore e il piacere di accompagnarvi nel cammino. A breve conosceremo l’elenco delle amichevoli pre campionato».

Questa la numerazione del roster: 1 Baciocco, 3 Cremonesi, 4 El Moudden, 5 Baldazzi, 6 Simoni, 7 Andriola, 9 Pinali, 11 Sommavilla, 14 Guerriero, 15 Zanini, 16 Gola, 17 Selleri, 19 Toajari, 24 Maiocchi.