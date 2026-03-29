30 Marzo 2026 - 03:36:38
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Volley Serie A3 – Gabbiano, tre ore e un golden set per volare ai quarti di finale

MODICA (Rg) Quasi tre ore di gioco per strappare il pass dei quarti. Grande battaglia nel fortino di Modica per il Gabbiano Farmamed, che dopo aver vinto gara-1 a Mantova, cede 3-1 in gara-2, ma riesce a vincere il golden set e di forza passa il turno. Applausi per Baldazzi (27 punti) e Baciocco (24). Ai quarti sfiderà Belluno: sabato 4 aprile alle ore 18 primo round al PalaSguaitzer, ritorno in Veneto domenica 12.

AVIMECC MODICA-GABBIANO MANTOVA 3-2 (25-20, 36-38, 25-22, 25-23
Golden set: 10-15)

AVIMECC MODICA Putini 1, Chillemi 13, Garofolo 7, Mariano 27, Bertozzi 25, Buzzi 17, Barretta 0, Pappalardo (L), Lugli 1, Nastasi (L), Cipolloni Save. Ne: Raso, Tomasi, Italia. All.: Distefano.

GABBIANO FARMAMED Selleri 1, Maiocchi 16, Simoni 17, Baldazzi 27, Baciocco 24, Andriola 8, El Moudden (L), Guerriero, Zanini. Ne: Pinali, Gola, Toajari. All.: Radici-Lorenzi.

ARBITRI Fontini di Pisa e Palumbo di Cosenza.

NOTE Durata set: 31’, 49’, 29’, 27’; GS: 19’; tot: 156’. Battute err.: Modica 14, Mantova 14. Ace 4-8, muri 15-14.

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