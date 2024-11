Volley Serie A3 – Il Gabbiano batte in rimonta il Cus Cagliari (3-1) ed è primo

MANTOVA Il Gabbiano Farmamed continua a volare alto in Serie A3 e firma la quarta vittoria consecutiva superando il Cus Cagliari per 3-1 al PalaSguaitzer. Con questo successo, i biancazzurri di coach Serafini agganciano in vetta il San Donà, che è incappato in una sconfitta contro l’Acqui Terme. Decisivo, ora, lo scontro diretto tra le due capoliste domenica prossima in Veneto.

Cronaca del Match

Primo set

Il Cus Cagliari parte meglio, approfittando di alcune difficoltà in ricezione del Gabbiano. Nonostante un Baldazzi in gran forma, autore di ace e attacchi vincenti, i sardi dominano a muro e chiudono il primo parziale 25-20.

Secondo set

La reazione del Gabbiano non tarda ad arrivare. Nonostante un infortunio momentaneo del libero Marini, i padroni di casa trovano la quadra a muro e con Ferrari e Baldazzi ribaltano la situazione. Sul finale, gli errori in battuta degli ospiti permettono ai biancazzurri di pareggiare i conti: 25-20.

Terzo set

Equilibrio fino al 15 pari, ma Baldazzi, con ace e pallonetti precisi, trascina il Gabbiano avanti nel punteggio. Dopo una serie di scambi serrati, è ancora il bomber biancazzurro a chiudere il set sul 25-23, portando la squadra sul 2-1.

Quarto set

Il Gabbiano parte fortissimo con un Ferrari dominante a muro. Nonostante i tentativi del Cus di rimanere in partita, la precisione di Baldazzi e l’ottima prova di Pinali allungano il vantaggio. Sul 23-16, gli ospiti cedono definitivamente: 25-17 e match in cassaforte.

Prossimi appuntamenti

Il Gabbiano Farmamed si prepara ora alla sfida cruciale contro il San Donà, che deciderà la leadership del campionato. Appuntamento a domenica 1 dicembre a San Donà di Piave.