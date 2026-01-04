Volley Serie A3 maschile – Il Gabbiano cala il tris a Mirandola (1-3)

MIRANDOLA (Mo) Il Gabbiano inizia il 2026 nel migliore dei modi: espugna il campo dello Stadium 3-1 e mette a segno la terza vitoria di fila. Con questi tre punti rafforza il quarto posto e si avvicina al terzo, ora a -3 vista la sconfitta del San Giustino in casa con il Belluno 0-3. Martedì di nuovo in campo al PalaSguaitzer alle 17 con Savigliano.
MIRANDOLA-GABBIANO 1-3 (13-25, 21-25, 25-20, 20-25)
STADIUM MIRANDOLA Sitti 2, Maletti 12, Grue 3, Spagnol 2, Flemma 14, Scaglioni 7, Rustichelli (L), Catellani (L), Antonaci 5, Schincaglia 0, Galliani 6, Storchi 1. Ne: Egwaoje, Montaggioli. All.: Bicego.
GABBIANO FARMAMED Selleri 3, Maiocchi 16, Simoni 12, Baldazzi 22, Baciocco 11, Andriola 8, Sommavilla (L), El Moudden (L), Guerriero, Zanini, Gola 3. Ne: Cremonesi, Pinali, Toajari. All.: Radici.
ARBITRI Ayroldi e Mazzarà.
NOTE Durata set: 22’, 29’, 27’, 29’; tot: 107’. Battute sbagliate: Stadium 8, Mantova 15. Ace 4-11, muri punto 9-10.