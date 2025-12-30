Volley Serie A3 maschile – Il Gabbiano ha messo… Radici: “Primo traguardo raggiunto, ora consolidiamoci”

MANTOVA Tempo di bilanci di fine anno per il Gabbiano, che ha superato agevolmente il Trebaseleghe al PalaSguaitzer per 3-0 (25-18, 25-20, 25-16) nell’ultima gara del girone di andata e, con la sesta vittoria in dieci partite, ha consolidato il quarto posto al giro di boa del torneo. Un risultato che vale anche la qualificazione alle finals di Coppa Italia per il terzo anno consecutivo: la gara dei quarti di finale si disputerà giovedì 15 gennaio a Reggio Emilia contro la Conad, dominatrice del girone bianco.

Un primo traguardo importante, raggiunto con una prestazione convincente e in pieno controllo. Della vittoria con Trebaseleghe e del girone di andata appena concluso abbiamo parlato con il tecnico Andrea Radici, al suo primo anno in biancazzurro, il quale non nasconde la sua soddisfazione: «Un primo, seppure parziale, traguardo è stato raggiunto – spiega il coach -. Un risultato importante, ottenuto con merito e convinzione nelle ultime due partite, contro Sarroch e Trebaseleghe. La squadra è cresciuta strada facendo, ma non dobbiamo sederci sugli allori: ci attendono impegni fondamentali. Abbiamo dato un segnale importante, nonostante Selleri debba ancora rientrare completamente e Pinali non sia ancora al top. Ora serve continuità nei risultati».

Radici torna sulla partita con Trebaseleghe e guarda già al prossimo impegno: «Sono molto contento perché la squadra è rimasta concentrata, senza farsi sopraffare dall’importanza del risultato. Battuta e muro hanno fatto la differenza, ma ciò che mi ha colpito è stato lo spirito con cui i ragazzi hanno affrontato la gara, sempre sostenuti da grande professionalità: questo è l’aspetto che tengo maggiormente a sottolineare». La prossima sfida di campionato sarà la trasferta di Mirandola, apertura del girone di ritorno, sabato prossimo: «Sarà un match insidioso – prosegue il tecnico -. Mirandola cercherà di sfruttare ogni occasione per fare punti, quindi dovremo prestare massima attenzione. Alla Coppa Italia, a cui partecipiamo per il terzo anno consecutivo, ci penseremo più avanti. Il nostro obiettivo principale restano i play off, mai mancati dalla società e occasione per misurarci con le squadre che ci precedono, conquistando finalmente qualche vittoria contro le formazioni di vertice». «Siamo sulla strada giusta – conclude Radici -. Un passo alla volta, con massima concentrazione e voglia di migliorarsi. Abbiamo trovato un buon equilibrio e uno spirito di squadra che mi rendono fiducioso per il futuro, senza distrazioni, pronti a fare bene nei prossimi impegni».