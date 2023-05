Volley Serie B maschile – L’Asolarem conferma coach Fasani e il suo staff

ASOLA La Kema Asolaremedello sceglie la linea della continuità, confermando l’intero staff tecnico. A guidare la squadra il prossimo anno in Serie B saranno ancora Andrea Fasani, nel ruolo di primo allenatore; e Luca Mutti in quello di secondo Luca Mutti. Non solo. Nello staff saranno ancora operativi il preparatore Michele Bosetti ed il fisioterapista Luca Rodella. Queste le parole del presidente Cavallari: «Dopo la grande stagione che ci ha visti splendidi protagonisti di un campionato di alto livello come la B, la società non ha mai avuto il minimo dubbio: questa era la base da cui ripartire. Siamo un vero gruppo coeso, tra società e staff tecnico, e questo si trasmette positivamente ai giocatori in campo. Il lavoro costante degli allenatori è stato fondamentale per costruire con professionalità i risultati di questa annata».