Covid: 291 nuovi contagi nel Mantovano

MANTOVA Oggi nella nostra provincia sono stati registrati 291 nuovi casi, per un tasso di crescita pari a 1,09%, che a livello regionale è secondo solo a Brescia (+1,30%). Oltre ai 27 casi registrati a Mantova, che ancora una volta è stato il comune in cui si è avuto l’incremento maggiore, ci sono i 21 nuovi casi di Viadana, da diversi giorni investita in pieno da questa seconda ondata. preoccupano però anche gli aumenti in doppia cifra di Castellucchio (13), Curtatone (17) Goito (13) e Ostiglia (16). Al netto di una decina di comuni che non hanno registrato nuovi contagi, la situazione che emerge da questi dati resta molto pesante per tutta la nostra provincia, che è stata investita in pieno da questa terza ondata dopo avere “limitato i danni” per le prime due.