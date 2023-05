Pallavolo serie B1 f Play off – La Nardi perde il primo round al tie break

Legnano (Mi) La Nardi Volta inizia purtroppo con una sconfitta al tie break il cammino nella prima fase dei play off di B1. Ieri ha ceduto al Focol Legnano, terzo classificato nel girone B, ma sabato potrà rifarsi nel ritorno in collina: col 3-0 o il 3-1 andrà in finale contro il Castelfranco di Sotto; con il 3-2 si andrebbe al golden set. Un’altra sconfitta significherebbe ovviamente l’eliminazione.

La partita delle collinari è iniziata in salita nel primo set perso 25-19: parziale equilibrato fino al 16-15, con la Nardi che in avvio era stata anche in vantaggio, poi l’allungo del Legnano. Volta ha rimesso la situazione in parità vincendo la seconda frazione, 24-26, con punto decisivo di Coveccia. Set combattutissimo, che ha visto le due squadre alternarsi al comando. La Nardi si è aggiudicata anche il terzo parziale, 20-25: in vantaggio 6-10, è stata acciuffata sul 10-10. Perfetta parità fino al 16-16, poi le collinari hanno allungato, chiudendo i conti con una combinazione al centro. Nel quarto set, Volta ha dovuto sempre inseguire e una battuta sbagliata di Spigarolo è costata il 25-17. Senza storia il tie break, che Legnano ha chiuso in fretta sul 15-5.