Dai Carabinieri mascherine per l’ospedale di Guastalla

VIADANA Severi controlli dei Carabinieri del Comando Compagnia di Viadana, per far rispettare le recenti regole relative ai divieti di movimento per evitare il contagio da Coronavirus, ma anche assistenza e solidarietà.

Infatti, anche nella giornata di oggi, vista la difficoltà dei privati a far giungere a destinazione le loro mascherine donate agli Ospedali della zona, è stata la stessa Arma che si è fatta carico del servizio, andandole a prelevare dalle aziende benefattrici per poi consegnarla agli Ospedali limitrofi, in particolare quello di Guastalla. Il coordinamento con i colleghi della limitrofa Compagnia Carabinieri di Guastalla, ha permesso tramite lo scambio nei punti di confine giurisdizioni, di arrivare facilmente e velocemente nelle strutture ospedaliere, per portare mascherine e guanti, quanto mai indispensabili e richiesti in questo periodo