Marmirolo – Renato Scarsini nuovo direttore alla Rsa

MARMIROLO Renato Scarsini è il nuovo direttore sanitario della Rsa “Cordioli” di Marmirolo. «La lunga esperienza al Mazzali – afferma il professionista di Villafranca che dal 2006 è responsabile del Nucleo Alzheimer proprop del Mazzali – mi ha insegnato che è importante puntare sulla formazione del personale e la rivalutazione degli ambienti. Pertanto, gli obiettivi per il prossimo futuro riguardano la riqualificazione degli spazi interni ed esterni della Rsa». Nello specifico, anche tramite il coinvolgimento dei famigliari degli ospiti della struttura, l’intenzione è quella di approntare piccole ma importanti migliorie agli ambienti: pareti di colori diversi, quadri o elementi appartenuti ai residenti da collocare nelle stanze per renderle più accoglienti, oltre alla sistemazione del giardino esterno per l’implementazione delle attività all’aria aperta. Progetti che si potranno realizzare anche grazie al fatto che la situazione relativa al contagio da Covid-19 dentro la “Cordioli” si è prontamente stabilizzata, con anche l’ultima paziente che si è ristabilita appieno ed è rientrata nella struttura marmirolese nella giornata di giovedì. «In questo momento – annuncia Scarsini – non abbiamo casi di positività all’interno della Rsa. Nel corso delle settimane siamo andati avanti con la campagna vaccinale: tutti gli ospiti hanno ricevuto la prima dose e soltanto per tre di loro manca la seconda dose che verrà regolarmente effettuata nelle tempistiche previste. Anche gli ospiti del Centro Diurno sono tutti vaccinati». «Il territorio – afferma il sindaco Paolo Galeotti – ha sempre collaborato molto con la residenza. Sicuramente l’entusiasmo e la competenza del dott. Scarsini, che completano la qualità e l’impegno da sempre dimostrati dal team della Rsa, saranno ben supportati dalle realtà associative marmirolesi».