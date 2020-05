Pd, Carra: anche Mantova nella zona rossa

MANTOVA – “Mantova e tutta la sua provincia devono fare la propria battaglia per ottenere il riconoscimento di zona rossa in quanto territori più colpiti dal Coronavirus. La zona rossa è già prevista nel Decreto Rilancio e comprende le province di Cremona, Brescia, Lodi, Bergamo con un incremento delle risorse destinate ai Comuni per altri 200 milioni, aggiuntivi ai 3,5 miliardi già destinati. Questo riconoscimento anche per Mantova consentirebbe di ottenere risorse maggiori per i Comuni, oltre a quelle già messe a disposizione dal Governo con il Decreto Rilancio per 3,5 mliardi di euro».

Cosi Marco Carra, della segreteria nazionale del Partito Democratico, che chiede un gioco di squadra del territorio e aggiunge: “I parlamentari mantovani producano gli emendamenti del caso e facciano sollecitazioni e pressioni al governo per fare in modo che anche Mantova entri in questa zona rossa. È fondamentale il gioco di squadra del terrtiroio, perché se non è il territorio a portare avanti queste istanze, non si può pensare che provengano dal governo”.