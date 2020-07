Accademia e tariffe agevolate arrivano in commissione

MANTOVA Fitto calendario per i consiglieri comunali che in settimana, prima della pausa estiva, dovranno affrontare numerose questioni rimaste in sospeso a causa delle difficoltà prodotte dalla pandemia, ma anche argomenti derivanti proprio dall’emergenza sanitaria, fra cui le questioni legate alle misure del Piano Mantova. I lavori partiranno già lunedì, quando La commissione ambiente e territorio affronterà la convenzione stipulata fra il Comune e la Provincia per la gestione del catasto degli impianti termici Curit e la verifica degli impianti termici presenti nel comprensorio comunale. Sempre lo stesso giorno i consiglieri dovranno affrontare la concessione a titolo gratuito dei locali posti al secondo piano del palazzo dell’Accademia nazionale Virgiliana; concessione che trova peraltro corrispondenza nella disponibilità della stessa Accademia a concedere al Comune alcuni locali del pianto terra dello stesso edificio per insediarvi il Museo del Risorgimento.

Infine, la più attesa: la commissione bilancio che mercoledì 15 luglio affronterà l’approvazione della tariffa rifiuti 2020 (tariffe che la stessa amministrazione ha voluto bloccate) e le relative agevolazioni e riduzioni per tutte le attività penalizzate dal lockdown.