Amministratori del Mantovano in visita al Parlamento europeo, accolti da eurodeputata Tovaglieri (Lega)

Bruxelles – Il Parlamento europeo ha aperto le porte a una delegazione di amministratori locali della Lega della provincia di Mantova in visita a Bruxelles per conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee. La delegazione, composta da una decina tra sindaci e consiglieri comunali, è stata accolta dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), che ha accompagnato il gruppo in un tour guidato alla sede dell’Eurocamera. La visita si è conclusa con un momento di scambio e confronto sull’impatto delle nuove normative europee sugli enti locali e sulla necessità di rafforzare il dialogo tra i territori e l’Europa. Tra gli amministratori presenti all’incontro, i Sindaci di Guidizzolo Stefano Meneghelli e di Castiglione delle Stiviere Enrico Volpi, la consigliera comunale di Castiglione delle Stiviere Livia Mellere, i consiglieri comunali di Casaloldo Barbara del Miglio e Stefano Libero e l’ex consigliera comunale di Castegoffredo Paola Lugana.

“È fondamentale che le istituzioni comunitarie ascoltino di più la voce delle comunità che compongono l’Europa – ha dichiarato Tovaglieri – per riuscire a mettere in campo politiche che non penalizzino, ma valorizzino, le peculiarità che esistono all’interno dell’UE. È ora di dire basta a misure ideologiche e teoriche, che non tengono conto della realtà e delle differenze geografiche, sociali ed economiche delle piccole e grandi comunità che rendono ricco e variegato il territorio europeo”. ​