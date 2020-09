Il libro dei fatti ha compiuto trent’anni

MANTOVA – Trent’anni sono passati dalla prima uscita in Italia del Libro dei Fatti, edizione italiana del celebre World Almanac pubblicato dalla AdnKronos Libri. Un’edizione, la numero 30, che esce nell’anno più difficile, che ha paralizzato il mondo intero, colpito da un nemico sconosciuto e invisibile come il coronavirus. E in questo panorama informativo non possono non figurare l’agenzia di stampa AdnKronos e il suo Libro dei Fatti. «Un milione di notizie che viaggiano con te» è lo slogan che accompagna l’edizione numero 30 del Libro, quella che porta in copertina il 2020 e che nelle quasi mille pagine del volume soddisfa qualunque curiosità storica o statistica su tutti gli eventi legati all’anno precedente.