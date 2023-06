Benessere in natura col Parco del Mincio

MANTOVA Dalle escursioni in natura alle osservazioni astronomiche, dai bagni di foresta alle pratiche olistiche negli ambienti naturali: sono numerosi ed eterogenei gli eventi della rassegna “Ben-essere in natura”, realizzati dal Parco del Mincio con il sostegno di Regione Lombardia con l’obiettivo di mostrare i benefici psico-fisici che l’immersione nella natura può generare.

“Dalle colline moreniche alla valle del Mincio all’Oltrepò” spiega il presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer “esperti e guide ambientali accompagneranno il pubblico in attività a partecipazione gratuita, orientate ad alimentare la conoscenza del patrimonio naturale e a rigenerare l’antico legame tra uomo e natura”.

È una formula con uno sguardo ampio sul territorio quella che caratterizza l’edizione 2023: da giugno a settembre, le attività si svolgeranno non solo nel centro visite Parco delle Bertone, intorno ai laghi di Mantova e nelle riserve Valli del Mincio e Vallazza, ma anche in luoghi emblematici dal punto di vista dell’interesse conservazionistico e recentemente entrati a far parte del Parco del Mincio, come la Garzaia di Pomponesco, le Paludi di Ostiglia e Isola Boscone.

Due gli appuntamenti già in calendario nel mese di giugno: domenica 18 giugno, nella riserva naturale Paludi di Ostiglia si svolge “Giornata olistica nelle Paludi di Ostiglia”, con camminate consapevoli, pratiche di massaggio e rilassamento a cura di professionisti del benessere, pitture di natura (prenotazione obbligatoria: whatsapp 338 1271898, email riserva.ostiglia@lipu.it). Domenica 25 giugno a Parco delle Bertone è in programma “L’arte di riciclare: Art Therapy in natura” (ore 15:30), laboratorio espressivo sull’arte del riciclo del legno e di altri materiali, con gli operatori di Macrocosmo (iscrizioni: 335 343280, redazione1@ilmacrocosmo.it; ingresso a Parco Bertone 2 euro (gratis fino a 12 anni e over 75 anni)

La partecipazione a tutte le attività è gratuita, richiesta la prenotazione: informazioni complete su www.parcodelmincio.it