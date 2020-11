BPER Banca, a Milano e a Mantova due nuovi Centri Imprese

MANTOVA BPER Banca avvierà lunedì 9 novembre l’attività di 21 Centri Imprese e oltre 20 uffici satellite su tutto il territorio nazionale, interamente dedicati alle aziende con un fatturato superiore a 10 milioni, che vedranno coinvolte complessivamente oltre 300 risorse, distribuite tra i vari Centri e gli uffici centrali di coordinamento.

Saranno operativi due Centri Imprese anche per la Direzione Regionale Lombardia: uno a Milano, in Via Lancetti 43, un altro a Mantova in Via Einstein 41; previsti anche tre uffici distaccati a Bergamo, Brescia e Cremona. Insieme gestiranno in totale circa 1500 aziende.