Bus navetta a pagamento: “Sono anni che lo diciamo a questa giunta”

MANTOVA È una vittoria piena per le minoranze consiliari in Comune l’annuncio dato ieri in anteprima dalla Voce della disposizione che metterà a pagamento i bus navetta dai parcheggi scambiatori di campo canoa e di piazzale Montelungo. La tariffa di un euro è poco più che simbolica, tantopiù che il ticket avrà validità giornaliera nelle domeniche e nei festivi; ma per l’ente di via Roma è quanto basta a soddisfare le richieste dell’Apam, che da mesi lamenta l’insufficienza dei 500mila euro dati dal Comune all’azienda, la quale stima quel servizio in almeno 800mila euro annui. La messa a pagamento nei festivi, unita ai rincari per le soste dei bus turistici dovrebbe soddisfare le richieste.

Il primo a felicitarsi del provvedimento è stato Stefano Rossi (Mantova ideale), che aveva inserito tale richiesta anche in sede di approvazione del Dop. A lui si è unito il capogruppo leghista Andrea Gorgati che aveva avanzato anche in passato tale istanza altrimenti vessatoria e a discapito dei soli cittadini del capoluogo.