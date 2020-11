Mano incastrata, 15enne liberato dopo un’ora e mezza

MANTOVA – È rimasto incastrato con la mano destra tra i rulli di una macchina impastatrice e c’è voluta un’ora e mezzo per liberarlo. È successo ieri verso le 10.30 all’Istituto professionale Santa Paola di piazza dei Mille. Un15enne di Borgo Virgilio, studente del secondo anno stava prendendo parte a una lezione del corso di cucina insieme ad altri sette compagni di classe quando è rimasto vittima di questo infortunio. Il giovane stava usando una sfogliatrice in cui aveva appena inserito ujn impasto per fare delle tagliatelle quando è rimasto impigliato tra i rulli che gli hanno schiacciato la mano. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto so o intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Volante della questura che hanno rintracciato a Marmirolo e portato alla scuola un tecnico che ha tentato di smontare il macchinario per liberare la mano del ragazzino. Alla fine, dopo circa un’ora e mezza di tentativi, con il 15enne cosciente e sofferente, è stato deciso di risolvere la situazione con un flessibile. Il giovane è stato portato in ospedale. La mano ha subito vari traumi ma non ci sarebbero state amputazioni. A seguire sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spsal di Mantova per i rilievi del caso e le verifiche riguardo eventuali malfunzionamenti del macchinario.