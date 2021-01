Campagna vaccinale, anche i sindacati in campo

MANTOVA Sindacati in campo in favore della campagna vaccinale da parte del personale sanitario, ma non solo. Ieri in video conferenza si sono incontrati le associazioni di rappresentanza del settore della cooperazione sociale della provincia di Mantova e le organizzazioni sindacali per fare il punto della situazione e stilare un documento unitario che sia da stimolo per chi deve e dovrà sottoporsi al vaccino.

Nel documento redatto nella riunione di ieri, le parti si sono trovate d’accordo sul fatto che la vaccinazione anti-Covid non sia obbligatoria, ma che vada promossa per la tutela di chi lo fa e di chi non può farlo. Insomma, una presa di posizione in funzione della salute di tutti.

Nel testo del documento si legge che “il vaccino sia utile, non soltanto ai lavoratori e lavoratrici occupati negli Enti e alle persone che lo assumono, ma anche a tutti quei soggetti che non possono essere vaccinati per cui auspicano la più alta adesione possibile dei lavoratori e delle lavoratrici occupati negli Enti alla campagna vaccinale in corso, al fine di evitare che le rinunce al vaccino possano determinare conseguenze negative per la salute degli utenti. Ed inoltre concordano di attivarsi per promuovere, tra i lavoratori e le lavoratrici occupati negli Enti, campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla vaccinazione anti Covid-19 e proprio per le ragioni su esposte raccomandano a tutti i lavoratori e lavoratrici del settore ad aderire alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19”.