Casa-scuola: bonus 2024 per il trasporto studenti

MANTOVA – La giunta comunale ha rinnovato il bonus per il trasporto studenti residenti nel capoluogo. Per finanziarlo sono stati stanziati 8mila euro a carico del bilancio 2024.

Il bonus, alla sua terza edizione, è rinnovato anche nei Comuni di Borgo Virgilio, Porto Mantovano e San Giorgio Bigarello, per un impegno in carico ai singoli bilanci comunali.

«Siamo contenti di essere stati pionieri di questa misura – commenta

l’assessore alle politiche giovanili Alessandra Riccadonna, che ha tenuto i rapporti con le amministrazioni limitrofe –, ma ancora di più che sia condivisa e intrapresa con altri Comuni della Grande Mantova, anche a fronte di un mancato rinnovo del bonus da parte del governo».

L’obiettivo della misura è sostenere le famiglie che, a inizio anno scolastico, già si trovano a dover far fronte a molte spese, tra cui anche quella del trasporto pubblico, in particolare per gli spostamenti casa-scuola, e di promuovere, in un’ottica di mobilità sostenibile, la riduzione dell’uso dell’auto privata, incentivando il trasporto pubblico con connessa riduzione di inquinamento e di Co2.

Per ottenere il Bonus bisogna avere la residenza nei Comuni di Mantova, Borgo Virgilio, Porto Mantovano e San Giorgio Bigarello, e essere in possesso dell’abbonamento scolastico annuale, per Zona A, Zona B o interurbano, intestato al figlio.